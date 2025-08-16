قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبيه زيزو يثير الجدل في تدريبات الزمالك.. من هو اللاعب هاني ياسر؟
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025

محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية المحتلفة.

وفقد سعر جرام الذهب نحو 20  جنيه جديدة علي الأقل منذ تعاملات أمس الجمعة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 4520 جنيه .

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو  3013 جنيه للبيع و3026 جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولار للبيع و 3336 دولار للشراء 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف جنيه للشراء

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تغيرات السوق 

كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

