الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5160جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 4730 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4515 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3870 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3010 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2580 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.120 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر  
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 160494 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3336.56 دولار سعر  البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

