خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
أخبار البلد

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد تراجعا طفيفا، وسط اهتمام واسع من جانب المواطنين، خاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج، إضافة إلى المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم في ظل تقلبات الأسواق.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر 


عيار 24: بيع 5183 جنيه – شراء 5160 جنيه
عيار 22: بيع 4751 جنيه – شراء 4730 جنيه
عيار 21: بيع 4535 جنيه – شراء 4515 جنيه
عيار 18: بيع 3887 جنيه – شراء 3870 جنيه
عيار 14: بيع 3023 جنيه – شراء 3010 جنيه
عيار 12: بيع 2591 جنيه – شراء 2580 جنيه
الأونصة: بيع 161205 جنيه – شراء 160494 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 36280 جنيه – شراء 36120 جنيه
الأونصة بالدولار: 3336.56 دولار

 أسعار الذهب أمس


عيار 24: بيع 5200 جنيه – شراء 5177 جنيه
عيار 22: بيع 4767 جنيه – شراء 4746 جنيه
عيار 21: بيع 4550 جنيه – شراء 4530 جنيه
عيار 18: بيع 3900 جنيه – شراء 3883 جنيه
عيار 14: بيع 3033 جنيه – شراء 3020 جنيه
عيار 12: بيع 2600 جنيه – شراء 2589 جنيه
الأونصة: بيع 161738 جنيه – شراء 161027 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 36400 جنيه – شراء 36240 جنيه
الأونصة بالدولار: 3335.83 دولار

عوامل اختلاف الأسعار بالمحلات

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بسبب مجموعة من العوامل، منها قيمة المصنعية وهامش الربح، بجانب التكاليف التشغيلية المتباينة بين المناطق، فضلا عن مستوى الخدمة وجودة المشغولات الذهبية، إضافة إلى العروض والخصومات التي قد يقدمها بعض التجار لجذب العملاء.

ويعد عيار 24 الأنقى بين جميع الأعيرة ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحتل عيار 21 المرتبة الأولى من حيث الإقبال على المشغولات والجنيهات الذهبية، في حين يفضل قطاع واسع من المستهلكين عيار 18 لما يوفره من تصميمات عصرية وسعر أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتصل الأونصة إلى نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

الذهب سعر الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب جرام الذهب

