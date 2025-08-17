شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد تراجعا طفيفا، وسط اهتمام واسع من جانب المواطنين، خاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج، إضافة إلى المستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم في ظل تقلبات الأسواق.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24: بيع 5183 جنيه – شراء 5160 جنيه

عيار 22: بيع 4751 جنيه – شراء 4730 جنيه

عيار 21: بيع 4535 جنيه – شراء 4515 جنيه

عيار 18: بيع 3887 جنيه – شراء 3870 جنيه

عيار 14: بيع 3023 جنيه – شراء 3010 جنيه

عيار 12: بيع 2591 جنيه – شراء 2580 جنيه

الأونصة: بيع 161205 جنيه – شراء 160494 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36280 جنيه – شراء 36120 جنيه

الأونصة بالدولار: 3336.56 دولار

سعر الذهب

أسعار الذهب أمس



عيار 24: بيع 5200 جنيه – شراء 5177 جنيه

عيار 22: بيع 4767 جنيه – شراء 4746 جنيه

عيار 21: بيع 4550 جنيه – شراء 4530 جنيه

عيار 18: بيع 3900 جنيه – شراء 3883 جنيه

عيار 14: بيع 3033 جنيه – شراء 3020 جنيه

عيار 12: بيع 2600 جنيه – شراء 2589 جنيه

الأونصة: بيع 161738 جنيه – شراء 161027 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36400 جنيه – شراء 36240 جنيه

الأونصة بالدولار: 3335.83 دولار

عوامل اختلاف الأسعار بالمحلات

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بسبب مجموعة من العوامل، منها قيمة المصنعية وهامش الربح، بجانب التكاليف التشغيلية المتباينة بين المناطق، فضلا عن مستوى الخدمة وجودة المشغولات الذهبية، إضافة إلى العروض والخصومات التي قد يقدمها بعض التجار لجذب العملاء.

ويعد عيار 24 الأنقى بين جميع الأعيرة ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحتل عيار 21 المرتبة الأولى من حيث الإقبال على المشغولات والجنيهات الذهبية، في حين يفضل قطاع واسع من المستهلكين عيار 18 لما يوفره من تصميمات عصرية وسعر أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتصل الأونصة إلى نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.