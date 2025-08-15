قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك
شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك
محمد غالي

يبحث المواطنون عن شروط استيراد السيارات من الخارج لاشخاص ذوي الاعاقة، والتي أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم حقوق ذوي الإعاقة وتيسير سبل دمجهم في المجتمع.

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك

وشملت التعديلات المواد (2 فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51)، حيث نصت المادة الثانية المعدلة على تعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل مواطن لديه عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، نتيجة وجود حواجز تعيق اندماجه.

استيراد سيارة معفاة من الجمارك كل 15 عاما


كما نص تعديل المادة (31 بند 4) على السماح للشخص ذوي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، مع فرض حظر بيع السيارة لمدة 5 سنوات، على أن تكون للاستعمال الشخصي ويقودها بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص المؤمن عليه.

وأوضحت التعديلات أن المستفيد لا بد أن يكون غير حاصل على مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.

شروط استيراد سيارات المعاقين بعد التعديلات

شروط استيراد سيارات المعاقين بعد التعديلات

1.الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2.تقرير من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص يوضح بيانات الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو عبر شخص آخر.
3.استيراد السيارة من الخارج مباشرة باسم صاحب الإعاقة، دون شمول السيارات بالمناطق الحرة.
4.ألا تتجاوز السعة اللترية 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
5.عدم تزويد السيارة بنظام دفع تربو.
6.ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
7.تقديم إقرار بعدم الاستفادة بإعفاء جمركي خلال آخر 5 سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى.
8.امتلاك صاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا بنكيا ببنك “ناصر الاجتماعي” أو أحد البنوك المعتمدة قبل التقديم بعام على الأقل.
9.إيداع مبلغ لا يقل عن كامل ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل الحصول على الإعفاء الجمركي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على امتيازات تساعدهم على تحسين جودة حياتهم وضمان استقلاليتهم.

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك استيراد السيارات الجمارك السيارات المعفاة لاشخاص ذوي الاعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الوحدة سبب أمان المجتمع من أعدائه

خطبة الجمعة

إمام المسجد النبوي: العلم حياة القلوب وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته عبادة

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف يكشف عن مهن وأعمال الأنبياء في الإسلام.. فيديو

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد