أسماء ضحايا حادث احتراق سيارة بالساحل الشمالي.. مصرع 4 وإصابة شخص

حصل "صدى البلد " على اسماء ضحايا حادث تصادم سيارة برصيف، على طريق مطروح إسكندرية الساحلي والذى اسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخص.

استقبلت مستشفى العلمين 4 جثث متفحمين وهم عادل م.ك38 سنة البحيرة محمود .س .ع 30 سنة كفر الشيخ مريم .ح.م 24 سنة البحيرة بسملة .ح 22 سنة البحيرة.

كما استقبلت المستشفى مصاب وهو السيد .ا.م 20 سنة يعانى حريق من الدرجة الثانية.



كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح قد تلقت اخطارا باصطدام سيارة برصيف على طريق مطروح اسكندرية الساحلى اما قرية مارينا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين 4 جثث وشخص مصاب وتم تحرير المحضر اللازم وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والجثث تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة .