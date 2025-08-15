قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025

محمد غالي

يواصل العديد من المواطنين البحث عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025، إذ يعد البرنامج واحدا من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسهم كبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأسر الأولى بالرعاية.

موعد صرف تكافل وكرامة 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” لما يقرب من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، بإجمالي مبالغ تتجاوز 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة.

 تكافل وكرامة

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيا

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة صرف تكافل وكرامه باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف توفير الوقت والحد من الزحام على مكاتب الصرف.
ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
2.الضغط على خيار “الاستعلام عن نتيجتك”.
3.إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
4.الضغط على أيقونة “استعلام” لعرض حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة.

ويبحث عدد من المواطنون عن طرق صرف معاش تكافل وكرامة، لصرف المعاش المستحق، والتي وفرت وزارة التضامن عدد من منافز الصرف، للتسهيل علي اصحاب المعاش الصرف والانتفاع بالقيمة المادية.

طرق صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025


تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين الصرف من خلال عدة وسائل، تشمل:
مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع.
كارت “ميزة” البنكي الذي يتيح السحب النقدي والدفع الإلكتروني.

ويأتي صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم النقدي إلى المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية بشكل ميسر ومنظم.

