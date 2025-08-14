تسليم بطاقات بنكية لعمال مصريين من مُستحقي المعاشات التقاعدية العراقية

سَلًمَ وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر "الوزارة" ، البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية ، من العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش، بعد تأدية عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق، والذين نشرت "الوزارة" أسماؤهم الأسبوع الماضي للحضور لإستلام مستحقاتهم المالية.

وبحسب بيان رسمي يتزامن تسليم هذه المستحقات مع اجتماع اللجنة الفنية بين وزارتي العمل في مصر والعراق ، والمنعقدة في بالقاهرة خلال الفترة من 12-8-2025 وحتى 16-8-2025، وفي إطار جهود وزارة العمل المصرية في رعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج..

وقال البيان أنه بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية ، فقد تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيداً لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي من "الدائرة" ، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لإتخاذ ما يلزم لإستخراج البطاقات البنكية لهم.