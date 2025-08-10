موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 .. ترتفع معدلات البحث من قبل المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر سبتمبر 2025 وأماكن الحصول عليه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة يوم 15 في الشهر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، ومنافذ فوري وكارت ميزة للمستفيدين، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني. اختر «برنامج تكافل وكرامة». اضغط على «استعلم عن نتيجتك». أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. اضغط على «استعلام» لمعرفة حالة الصرف وقيمة الدعم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية.

تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت استحقاق الدعم.

انتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.

حضور الأم 3 جلسات توعية صحية سنويًا.

عدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2025

أشخاص من ذوي الإعاقة.

كبار السن فوق 65 عامًا.

الأسر الفقيرة أو المعالة مثل أسر المجندين.

الفئات غير المؤمّن عليها، ولا تمتلك دخلًا ثابتًا.

الأطفال في حالات «أبناء المطلقات أو المسجونين، اليُتم، مهجوري العائل».

المرأة المعيلة «مطلقة، أرملة، مهجورة، منفصلة، أو زوجة نزيل بمراكز الإصلاح».

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.