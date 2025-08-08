موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2025 .

وتبدأ عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2025 منتصف الشهر الجاري من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

ويشمل الصرف جميع الفئات المستفيدة من البرنامج، والتي تم قبولها رسميا بعد استيفاء الشروط.

موعد الصرف وآخر تحديثات الزيادة في المعاشات

جاءت الزيادة في المعاشات تنفيذا لتوجيهات الدولة في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما تم تطبيقه على الفئات الأتية:

المستفيدون من برنامج تكافل (الأسر التي تعول أطفالًا)

مستفيدو برنامج كرامة (كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة).

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

من يستفيد من برنامج تكافل وكرامة؟

يعد برنامج "تكافل وكرامة" من أهم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية، ويستهدف الفئات التالية:

الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

كبار السن فوق 65 عاما ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا.

ذوو الإعاقة الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.

الأرامل والمطلقات.

الأيتام والأسر التي ليس لها عائل.