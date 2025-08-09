ننشر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

يبحث آلاف المواطنين على مستوى الجمهورية عن طريقة الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2025، للحصول على الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة بهدف تحسين مستوى المعيشة.

معاش تكافل وكرامة 2025

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية رسمية تمكن المواطنين من معرفة موقفهم من القبول في البرنامج باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التضامن أو انتظار الرد الورقي، بما يوفر الوقت والجهد في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات،.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا مباشرا للاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة عبر الموقع التالي:

(https://tk.moss.gov.eg)

ويتيح هذا الرابط معرفة نتيجة القبول، بالإضافة إلى بيانات بطاقة الصرف إن وجدت، وقيمة الدعم الشهري المستحق، ونوع الدعم سواء كان "تكافل" أو "كرامة".

معاش

خطوات الاستعلام برقم البطاقة القومية

يمكن معرفة نتيجة القبول في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: (https://tk.moss.gov.eg)

2. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة

3. الضغط على زر "استعلام"

4. انتظار النتيجة التي تتضمن:

اسم المستفيد

حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف)

نوع الدعم (تكافل أو كرامة)

قيمة الدعم الشهري

الجهة المسؤولة عن الصرف

في حال ظهور نتيجة "غير مستحق" أو "مرفوض"

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمواطنين تقديم تظلم إلكتروني في حال رفض الطلب أو إيقاف الصرف، عبر نفس الموقع، من خلال تعبئة نموذج الشكوى وإرفاق المستندات اللازمة مثل:

صورة البطاقة الشخصية

شهادات الميلاد

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية

ويتم الرد على التظلمات إلكترونيا، ما يوفر على المواطنين مشقة الذهاب لمكاتب التضامن.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تشمل الفئات المؤهلة للحصول على الدعم:

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت

كبار السن (65 عاما فأكثر) غير القادرين على العمل

ذوو الإعاقة بنسبة تزيد على 50%

النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات

الأطفال المنتظمون بالتعليم من أسر فقيرة

الأيتام غير الحاصلين على معاش تأميني

