حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

نفى اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين ما يتم تداوله من شائعات حول وقف صرف المعاشات لشيوخ المهنة من الأطباء.

كان اتحاد المهن الطبية، قد قرر زيادة قيمة المعاشات المقدمة للأعضاء خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي عقدت الجمعة الماضية 500 جنيه، لبصبح المعاش 2000 جنيه بدلا من 1500 بعد الزيادة (تصرف تلك الزيادة مع معاش أكتوبر 2025).

أكد الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن النقابة تلقت العديد من التعليقات والرسائل علي صفحة النقابه عن ماهية إيقاف صرف معاش اتحاد المهن الطبية.

وقف صرف المعاشات للأطباء

وأشار الشيخ إلى أنه تم تواصل مع د. أبوبكر القاضي أمين عام مساعد الإتحاد وأمين صندوق نقابة الاطباء الذي نفي تماما هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأوضح القاضي، أن ما تم تداوله مؤخرا من شائعات تزعم أن معاش اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، لن يُصرف للأعضاء الذين تجاوزوا السبعين عاما، هو ادعاء عار تماما من الصحة.

وأكد الشيخ، أن صرف المعاش سيستمر لجميع المستحقين، بمن فيهم من تجاوز هذا العمر، بانتظام ودون أي تأخير أو انقطاع، مشددا على أن الاتحاد يحرص كل الحرص على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه جميع أعضائه، إيمانا بأن المعاش لا يمكن المساس به، وهو ثمرة سنوات طويلة من العطاء والعمل الجاد.

كما أشار د. أسامة عبدالحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء إلى أن الاتحاد يكنّ كل الاحترام والتقدير لشيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورفع راية المهنة.

وأكد أن رعاية شيوخ المهنة وصون حقوقهم واجب أصيل على الجميع، وأن ما قدّموه من جهد وعطاء سيظل محفورًا في وجدان المهنة، وسيبقى الاتحاد سندًا وداعما لهم في كل مراحل حياتهم.