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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية يعلن شروطه لزيادة المعاش الشهري إلى 2000 جنيه

الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
الديب أبوعلي

أعلن د. أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، أنه رغم ورود الدراسة الاكتوارية التي توصي برفع المعاش إلى 1700 جنيه، إلا أنه بعد عن بعد مراجعة إيرادات ومصروفات الاتحاد للعامين 2024 و2025، يقترح مجلس الاتحاد لزيادة المعاش الشهري لأعضاء النقابات الأربع إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

وأضاف عبد الحي  خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للاتحاد المنعقدة الآن أن تنفيذ الزيادة مشروط بالتعاون في تحصيل الاشتراكات والدمغة، وسداد المديونيات المتأخرة على النقابات، مع زيادة الاشتراك السنوي للشريحة الأعلى من 180 إلى 260 جنيهًا، بما يضمن تحسين موارد الاتحاد واستدامة صندوق المعاشات.

وتشهد قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة حضورا  مكثفا من أعضاء النقابات الأربع الممثلة في الاتحاد: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال.

ويأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة للمناقشة اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، والميزانيات عن أعوام 2020 و2021، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ودراسة قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.

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