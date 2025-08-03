انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025

انتظمت عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن.



وتابعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2025 خلال الأيام الماضية.

وكانت عملية صرف معاشات شهر أغسطس بدأت صباح الجمعة الماضية ، من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وفى وقت سابق قد وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو الماضى تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.