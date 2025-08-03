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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالبطاقة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
محمد غالي

يبحث المواطنون عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، بالتزامن مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لتوفير الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة

ويستهدف البرنامج المواطنين غير القادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، حيث يتم صرف معاش شهري لهم بعد التأكد من استيفاء الشروط المحددة، وفقا لآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:
(https://www.moss.gov.eg)

وللاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي
إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة
الضغط على زر "استعلام"
تظهر النتيجة وتتضمن:

اسم المواطن
نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)
حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة)
سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد
بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة التابع لها
قيمة المبلغ المستحق

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش، وهي:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو مصابا بمرض مزمن مثبت بتقرير من القومسيون الطبي
ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما بالنسبة لمعاش كرامة
ألا يكون المتقدم أو زوجته يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه
وجود أبناء في المرحلة التعليمية (من 6 إلى 18 عاما) بنسبة حضور لا تقل عن 80%
عدم امتلاك وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان
عدم امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو أكثر من محل تجاري
ألا يتلقى المتقدم تحويلات مالية من الخارج
ألا يكون للأبناء الملتحقين بالمدارس مصروفات تتجاوز 2000 جنيه سنويا

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

عند التقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية
صور شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة
صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر (حسب الحالة)
صورة بطاقة التموين إن وجدت
قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عاما
قيد جامعي للطلاب في التعليم العالي
كود الإعاقة من اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود إعاقة
صورة شهادة السجن في حالة حبس أحد الأبوين
إقرار وصاية في حالة وجود أيتام
ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات المدرجة

معاش تكافل وكرامة معاش تكافل تكافل وكرامة رابط الاستعلام شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

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