خطوات الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2025 برقم البطاقة

يبحث عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عن طريقة الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2025، للحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى المعيشة.

وفي إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية رسمية تتيح للمواطنين الاستعلام عن موقفهم في البرنامج باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو انتظار الردود الورقية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا مباشرا للاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة، عبر الموقع التالي:

https://tk.moss.gov.eg

ويوفر هذا الرابط خدمة معرفة القبول في البرنامج، إلى جانب عرض بيانات بطاقة الصرف إن وجدت، وتفاصيل الدعم المخصص شهريا، ونوع الدعم سواء “تكافل” أو “كرامة”.

خطوات الاستعلام برقم البطاقة القومية

يمكن الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: https://tk.moss.gov.eg

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة

الضغط على زر “استعلام”

الانتظار لثوان حتى تظهر نتيجة الاستعلام والتي تشمل:

اسم المستفيد

حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف)

نوع الدعم (تكافل أو كرامة)

قيمة الدعم الشهري

الجهة المسؤولة عن صرف المعاش

في حال ظهور نتيجة “غير مستحق” أو “مرفوض”

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حال ظهور نتيجة تفيد بعدم القبول أو إيقاف الصرف، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الموقع، من خلال ملء نموذج الشكوى وإرفاق المستندات المطلوبة، والتي قد تشمل:

صورة البطاقة الشخصية

شهادات الميلاد

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية أو الصحية

ويتم الرد على التظلمات إلكترونيا أيضا، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التضامن، مما يسهم في توفير الوقت وتحقيق الشفافية في فحص الطلبات.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المؤهلة للحصول على الدعم ضمن البرنامج، وتشمل:

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت

كبار السن (65 عاما فأكثر) غير القادرين على العمل

الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة تزيد على 50%

النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات

الأطفال المنتظمون بالتعليم من الأسر الفقيرة

الأيتام الذين لا يحصلون على معاش تأميني

نصائح مهمة للمواطنين

ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح

متابعة حالة الطلب بشكل دوري عبر الموقع الرسمي

تحديث البيانات في حال حدوث أي تغييرات في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي

عدم التعامل مع وسطاء أو جهات غير رسمية، فجميع الخدمات متاحة مجانا عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي