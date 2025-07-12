رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل

يتزايد بحث المواطنين في مختلف المحافظات عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، بالتزامن مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة” الذي يعد أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر.

ويستهدف البرنامج الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعمل وفق آليات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق استقرارا معيشيا للفئات المستحقة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام إلكترونيا عن حالة بطاقة الدعم الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg

ولإجراء الاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة

الضغط على زر “استعلام”

ستظهر نتيجة الاستعلام وتشمل:

اسم المواطن

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)

حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة)

سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد

بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة

قيمة المبلغ المستحق

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن عددا من الشروط والمعايير التي يجب توافرها للتسجيل في البرنامج، أبرزها:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة (بتقرير من القومسيون الطبي)

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما (بالنسبة لمعاش كرامة)

ألا يكون المتقدم أو زوجته يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه

وجود أبناء في سن التعليم (من 6 إلى 18 عاما) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80 في المئة

عدم امتلاك أي وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان

عدم امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو أكثر من محل تجاري

ألا يتلقى المتقدم تحويلات مالية من الخارج

ألا تكون الأسرة لديها أبناء مقيدين بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 2000 جنيه سنويا

المستندات المطلوبة للتسجيل

يشترط تقديم مجموعة من الأوراق الثبوتية للتقديم، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر بحسب الحالة

صورة بطاقة التموين إن وجدت

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عاما

قيد جامعي للطلاب في التعليم العالي

كود الإعاقة من اللجنة الطبية في حال وجود إعاقة

صورة شهادة السجن إذا كان الأب أو الأم محبوسا

إقرار وصاية للأيتام إن وجدوا

ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات

معايير القبول والاستحقاق

الأسرة تقع تحت خط الفقر وفقا للمعادلة الإحصائية المعتمدة

عدم حصول الأسرة على معاش تأميني أو ضمان اجتماعي آخر

عدم امتلاك جرار زراعي أو سيارة حديثة موديل بعد عام 2000

عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة

أسباب الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

يتم استبعاد المواطنين من البرنامج في الحالات التالية:

العمل في القوات المسلحة أو الشرطة أو الحصول على معاش منهما

امتلاك مشروع خاص أو نشاط تجاري مستقل

امتلاك سيارة حديثة أو جرار زراعي

سفر أحد أفراد الأسرة أو إقامته بالخارج لأكثر من 6 أشهر

وجود أبناء في مدارس خاصة مرتفعة المصروفات

شروط استمرار صرف المعاش

تشترط الوزارة استمرار توافر عدد من المعايير لضمان صرف المعاش شهريا، أبرزها:

انتظام حضور الأبناء في المدارس بنسبة لا تقل عن 80 في المئة

التزام الأم بحضور ثلاث جلسات توعية صحية على الأقل للأطفال حتى سن 6 سنوات، ضمن برامج الصحة الإنجابية والتطعيمات

تقديم الشكاوى والتظلمات

في حال وجود شكاوى أو تظلمات متعلقة ببطاقات تكافل وكرامة، يمكن للمواطنين التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال:

الخط الساخن: 19680

البريد الإلكتروني: [email protected]