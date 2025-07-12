قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تبادلية كبرى بين النصر السعودي وميلان الإيطالي
بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم
وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي ويؤسس آخر للثلاجات
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل
خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.. وبوتين يميل للموقف الأمريكي
قمة الأهلي والزمالك وبيراميدز تقترب.. من يستضيف السوبر المصري؟
مفتي الجمهورية ناعيا رفعت العوضي: أحد أبرز رجالات الاقتصاد الإسلامي
وزير الطيران يبحث مع نظيره السيراليوني التعاون بمختلف مجالات القطاع
مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد وسام أبو علي
3 قرارات حاسمة من فيريرا لإعداد الزمالك للموسم الجديد
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
عمرو أديب متفائل بشأن فريق الزمالك هذا الموسم .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال زيارته لشركة هليوبوليس.. وزير الإنتاج الحربي يشدد على تطبيق إجراءات الأمن السيبراني

.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
كريم الخطيب

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، التي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، و ذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات و الوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترات السابقة بهدف تطوير الأداء.

وعقب التواجد بالشركة توجه الوزير، مباشرة إلى خطوط الإنتاج ، حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيونى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية من أوجه التطوير بالشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

شملت الجولة المرور على قطاع الكاوتش والبلاستيك الذى تأسس عام 1964 ويلبى هذا القطاع مطالب القوات المسلحة والصناعات التكميلية، كما يدخل انتاجه فى عدد من الصناعات المدنية.

وتفقد الوزير مخازن الشركة المختلفة؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية و التي تؤمن عمل الشركة و تكفل التشغيل الآمن حاليا و مستقبلاً.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لدفع العمل وزيادة الإنتاج .

وفي نهاية الجولة وجه الوزير بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة و المراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة و مواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج و إطالة العمر الافتراضي لها.

وأكد على ضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون و مستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق الآمنة بصفة دورية.

وأشار إلى الحرص على استكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم و مساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تم إنشاؤها لتكون أول شركة مصرية متخصصة فى إنتاج البويات والكيماويات على مستوى الشرق الأوسط، وتمتلك إمكانيات تكنولوجية هائلة، ويعد الهدف الأساسى لها المساهمة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من خلال منتجاتها العسكرية، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية متنوعة مثل أنواع البويات المختلفة، النيتروجلسرين، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسى الاستادات الرياضية التى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بحيث تتحمل درجات الحرارة المختلفة والتقلبات الجوية وعوامل التعرية فى مختلف الدول التى يتم التصدير إليها ، كما يقوم القطاع الهندسى بالشركة بتصميم الأجزاء المعدنية والاسطمبات الخاصة بالمنتجات المدنية والأجزاء المعدنية للمرشحات الكيميائية وبعض قطع الغيار .

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب و المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي شركة هليوبوليس صناعات الكيماوية مصنع 81 الحربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

احتقالية بحضور تامر حسنى

محمد السعدني: هناك فجوة في إدارة بعض المساحات التجارية

المتحف القومي للحضارة المصرية

فعالية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة لتعزيز الوعى الأثري لجميع الفئات

وزير الكهرباء

عصمت: قطاع الكهرباء يمتلك قدرات توليد غير مسبوقة وبنية تحتية ضخمة

بالصور

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد