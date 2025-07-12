قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
عمرو أديب متفائل بشأن فريق الزمالك هذا الموسم .. ماذا قال؟
المبعوث الأمريكي يحذر: لبنان سيعود لبلاد الشام بسبب حزب الله
توقيف سوريين في لبنان وضغوط أمريكية بشأن تايوان| اعرف التفاصيل
في بيان رسمي.. بتروجت يحسم موقفه من بيع توفيق محمد وحامد حمدان
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أصعب أيامه منذ بداية العدوان
إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس وآخر بالشجاعية
دعاء الفرج العاجل وفك الكرب .. ردده وقت الضيق والإحباط
سفير مصر بباريس: رفع دير أبو مينا من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر تتويج لجهود الدولة
بتعويضات 100% وعلاج بالمجان.. أسهل خطوات للتأمين على الماشية
وزارة العمل تكشف عن فرص جديدة بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه
800 جنيه رسوم.. طريقة تسديد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي معلقا على نهائي كأس العالم للأندية

مدخت شلبي
مدخت شلبي
اقسم الرياضي

في واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم الكروي العالمي، يطل الإعلامي والجنرال المخضرم مدحت شلبي على جماهير كرة القدم واصفًا ومعلقًا على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.


وتقام المباراة المنتظرة مساء غد الأحد، بين عملاقي أوروبا: تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي .


وسيتولى مدحت شلبي التعليق على المواجهة المرتقبة من خلال شاشة قناة MBC مصر 1، حيث من المتوقع أن تُضفي تعليقاته الساخرة وتحليلاته الفنية طابعًا خاصًا على الحدث الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة في العالم العربي.
 

مدحت شلبي كأس العالم للاندية تشيلسي باريس سان جرمان امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

بالصور

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

فيديو

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد