مدحت شلبي معلقا على نهائي كأس العالم للأندية

في واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم الكروي العالمي، يطل الإعلامي والجنرال المخضرم مدحت شلبي على جماهير كرة القدم واصفًا ومعلقًا على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتقام المباراة المنتظرة مساء غد الأحد، بين عملاقي أوروبا: تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي .



وسيتولى مدحت شلبي التعليق على المواجهة المرتقبة من خلال شاشة قناة MBC مصر 1، حيث من المتوقع أن تُضفي تعليقاته الساخرة وتحليلاته الفنية طابعًا خاصًا على الحدث الذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة في العالم العربي.

