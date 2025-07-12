خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.

إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة لقانون البناء الموحد

أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال الفترات الماضية، وقررت العودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عممت كتابا دوريا على المحافظات لتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتقليل البيروقراطية داخل الإدارات المحلية.

عدد الأدوار المسموح ببنائها حسب عرض الشارع

حدد قانون البناء الجديد ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها في العقارات، وفقا لعرض الشوارع والطرق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية للبناء:

في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:

يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة.

ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:

يسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.

في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:

يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.

يشترط الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.

اشتراطات التعلية في المباني القائمة

تنص المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة تعلية المباني القائمة، من بينها:

الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.

أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات الأحمال الناتجة عن التعلية.

ضرورة الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة.

كما يتحمل المهندس المصمم أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وأعمال التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة.

خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة

بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت خطوات الحصول على ترخيص بناء أكثر بساطة، وتشمل حاليا 8 إجراءات فقط، بدلا من 15، وتنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة.

الخطوات تشمل تقديم طلب مرفق به المستندات، مراجعة الاشتراطات، الحصول على الموافقة المبدئية، ثم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد، ومتابعة إجراءات المراجعة الفنية حتى إصدار الترخيص النهائي.

تسهيلات حكومية لتشجيع البناء المنضبط

تأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع البناء المنضبط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المعايير التخطيطية.