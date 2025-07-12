وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تيسير مشاركة السيدات ،لاسيما صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر فى تسويق منتجاتهن من خلال منافذ ومعارض دائمة وذلك بالتنسيق مع فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودعم مشروعاتها بمختلف المحافظات ، وخلق قنوات تسويقية فعالة ومستدامة للمنتجات المحلية .

معارض دورية

و طالبت وزيرة التنمية المحلية ، المحافظين ببحث إمكانية تخصيص أماكن أو منافذ بيع دائمة على مستوي المحافظة أو المراكز ودراسة إمكانية تنظيم معارض دورية بالتعاون مع الجهات المعنية لعرض وبيع منتجات السيدات من المشروعات الصغيرة والحرفية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق بين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة لتحديد الفئات المستهدفة من السيدات ودعم مشاركتهن فى تلك المعارض ، مشيرة إلى ضرورة التوسع فى تسجيل منتجات السيدات على منصة " أيادي مصر " وتقديم الدعم الفنى اللازم لتدريبهن على الاستخدام الأمثل للمنصة.