فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من ضيق حرج بالشريان السباتي بأسيوط

تمكن فريق طبي بقسمي الأشعة التشخيصية والأمراض العصبية بجامعة أسيوط من إنقاذ حياه مريض يعاني من ضيق حرج بالشريان السباتي نتج عنه جلطات متعدده بالمخ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز ، مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، تحت إشراف الدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، و الدكتور خالد البيه، رئيس قسم الأمراض العصبية، و الدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية.

مستشفى الجامعة تستقبل مريض مسن

كان المستشفى الرئيسي قد استقبل استقلبت مريض يبلغ من العمر ٦٥ عام، يعانى من جلطات متعدده بالمخ نتيجة ضيق حرج بالشريان السباتي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر ضرورة التدخل بالقسطرة.

تشكل الفريق الطبي الذي جاء برئاسة الدكتور مصطفى هاشم أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية والقسطره المخية، يعاونه الدكتور محمود رفعت مدرس واستشاري الأشعة التشخيصية والقسطرة المخية، والدكتور محمود نجيب مدرس واستشاري الأعصاب والقسطرة المخية، والطبيب عبد الرحمن عمر مدرس مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية.

عاون الفريق الطبي فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، وضم الطبيب المقيم زكريا احمد ، فيما عاون الفريق الطبي عماد ناصح فني القسطرة، ومن هيئة التمريض شعبان رمضان، واسحق ابراهيم.

وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة .

تمدد الأوعية الدموية والجلطات الدماغية

وتعد القسطرة المخية واحدة من أهم التطورات الطبية الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الدماغ والأوعية الدموية، حيث تستهدف هذه التقنية المتقدمة علاج حالات مثل تمدد الأوعية الدموية والجلطات الدماغية، وتقدم بديلا آمنا وفعالا للجراحة التقليدية، كما تتميز بقدرتها على تقديم صور دقيقة للأوعية الدموية، مما يسهل التشخيص والعلاج في إجراء واحد.