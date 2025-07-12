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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط لتفقد المركز التكنولوجي بمنفلوط

محافظ أسيوط في جولة مفاجئة يتفقد المركز التكنولوجي بمنفلوط
محافظ أسيوط في جولة مفاجئة يتفقد المركز التكنولوجي بمنفلوط
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة مفاجئة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة منفلوط، وذلك للوقوف على سير العمل، ومدى كفاءة الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين واحتياجاتهم، ويأتي ذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لتطوير منظومة العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة، وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من نوابه والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

 إنجاز 99.7% في ملفات التصالح

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واطلع على حجم الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، إضافة إلى ملفات التصالح في مخالفات البناء، وآليات التعامل مع المتغيرات المكانية. كما استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس المركز حول الموقف التنفيذي لتلك الملفات، والذي أوضح أن مركز منفلوط حقق نسبة إنجاز بلغت 99.7% في ملفات التصالح، متصدرًا بذلك مراكز المحافظة في هذا المجال.

الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية

وشدد اللواء هشام أبو النصر، على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لكل ملف، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج القانونية للمواطنين دون تأخير، كما وجه بسرعة الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتقديم خدمة فعالة وميسّرة.

وأكد المحافظ أن جولاته المفاجئة تأتي في إطار حرصه على تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالجودة والشفافية كما شدد على أهمية التزام المواطنين باستخدام الشباك المخصص بكل خدمة لتسهيل إنهاء الإجراءات من خلال الموظفين المختصين.

أسيوط المركز التكنولوجي خدمة المواطنين مركز ومدينة منفلوط تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ملفات التصالح مخالفات البناء

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