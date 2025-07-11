تطوير كورنيش النيل في أسيوط .. المحافظ: متنفس حضاري وترفيهي يليق بالأهالي

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي شركة المقاولون العرب، لمناقشة مقترح تطوير وتوسعة كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط، وتحويله إلى ممشى "أهل مصر" ليكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا يليق بأهالي المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق، والمهندس أبو العيون عرفات، مدير عام ري أسيوط، والمهندس شريف سعد، مدير عام تطوير وحماية النيل، إضافة إلى عدد من قيادات شركة المقاولون العرب، منهم المهندس مصطفى محمد عبد المقصود، مدير فرع أسيوط، والمهندس أكرم محمد ثابت، مدير الوحدة الهندسية، والمهندس مصطفى أحمد عبد الله، مدير المشروعات.

ممشى حضاري يحتوي على أنشطة ترفيهية

وخلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المقترح الذي يشمل تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش بداية من مرسى "هابي دولفين" وحتى مرسى "حورس" بحديقة الفردوس، بطول يبلغ نحو 850 مترًا وعمق 25 مترًا داخل مجرى النيل، بما يتضمن إنشاء ممشى حضاري يحتوي على أنشطة ترفيهية وتجارية، ومساحات خضراء، مع تطوير شامل للإضاءة والواجهات النيلية، بما يعكس الهوية البصرية لمدينة أسيوط ويحافظ على الطابع الحضاري للمنطقة.

وأكد المحافظ أهمية المشروع كونه استجابة لتطلعات المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة تمهيدًا لبدء التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

متنزهًا مفتوحًا وممشى حضاريًا

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لتطوير كورنيش الإبراهيمية، من كمين الجامعة وحتى فم الترعة الإبراهيمية، ليصبح متنزهًا مفتوحًا وممشى حضاريًا يعكس الجمال الطبيعي للمنطقة، مع الحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية.