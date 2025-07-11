قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخلي عنها بعد 20 عاما.. قصة خلع الأحذية في هذه المطارات
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
المقرر الأممي المعني بالفقر: حكومة نتنياهو جعلت الحياة في غزة مستحيلة
حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو
شقق بمقدم 50 ألف جنيه بسكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
من كوالالمبور .. روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد
خطة متكاملة وانطلاقة قوية.. الزمالك يبدأ مشروع فيريرا بـ5 تعاقدات مؤثرة
استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات بين مصر والصين | تفاصيل
للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
إذاعة جيش الاحتلال: 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة
موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية
كيشو يعلن اعتزال المصارعة: القرار الأصعب في مشواري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطوير كورنيش النيل في أسيوط .. المحافظ: متنفس حضاري وترفيهي يليق بالأهالي

محافظ أسيوط يبحث تطوير كورنيش النيل
محافظ أسيوط يبحث تطوير كورنيش النيل
إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي شركة المقاولون العرب، لمناقشة مقترح تطوير وتوسعة كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط، وتحويله إلى ممشى "أهل مصر" ليكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا يليق بأهالي المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق، والمهندس أبو العيون عرفات، مدير عام ري أسيوط، والمهندس شريف سعد، مدير عام تطوير وحماية النيل، إضافة إلى عدد من قيادات شركة المقاولون العرب، منهم المهندس مصطفى محمد عبد المقصود، مدير فرع أسيوط، والمهندس أكرم محمد ثابت، مدير الوحدة الهندسية، والمهندس مصطفى أحمد عبد الله، مدير المشروعات.

 ممشى حضاري يحتوي على أنشطة ترفيهية

وخلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المقترح الذي يشمل تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش بداية من مرسى "هابي دولفين" وحتى مرسى "حورس" بحديقة الفردوس، بطول يبلغ نحو 850 مترًا وعمق 25 مترًا داخل مجرى النيل، بما يتضمن إنشاء ممشى حضاري يحتوي على أنشطة ترفيهية وتجارية، ومساحات خضراء، مع تطوير شامل للإضاءة والواجهات النيلية، بما يعكس الهوية البصرية لمدينة أسيوط ويحافظ على الطابع الحضاري للمنطقة.

وأكد المحافظ أهمية المشروع كونه استجابة لتطلعات المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة تمهيدًا لبدء التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

متنزهًا مفتوحًا وممشى حضاريًا

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لتطوير كورنيش الإبراهيمية، من كمين الجامعة وحتى فم الترعة الإبراهيمية، ليصبح متنزهًا مفتوحًا وممشى حضاريًا يعكس الجمال الطبيعي للمنطقة، مع الحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية.

أسيوط كورنيش النيل تطوير وتوسعة كورنيش النيل مدينة أسيوط أهل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

الأهلي

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان في أسبوع.. إنجازات أكاديمية واستعدادات لبدء اختبارات القدرات

جانب من الفاعليات

جمعية المرافعات ونسور عين شمس بكلية الحقوق يتأهلان لنهائي قضاة المستقبل

الدكتور أحمد السبكي

أحمد السبكي: مصر تقدم نموذجًا رائدًا في إصلاح النظام الصحي

بالصور

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد