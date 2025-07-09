محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد عيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح الحكومي، وذلك في إطار حرصه المستمر على الارتقاء بالمنظومة الصحية ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المؤمن عليهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبد الله أبو النجا، مستشار المحافظ، والدكتور حازم حسن، وكيل وزارة العمل، ومحمد إسماعيل، نائب رئيس حي شرق.

محافظ أسيوط يلتقي المترددين على عيادة التامين الصحي

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على سير العمل داخل العيادة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة في مختلف التخصصات، كما التقى بعدد من المواطنين المترددين على العيادة واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن جودة الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة، موجهاً القائمين على العيادة بسرعة تلبية الطلبات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، بما يضمن رضاهم عن مستوى الخدمة.

تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل

كما أجرى المحافظ حوارًا مع العاملين داخل العيادة لمناقشة مقترحات تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، مشددًا على أهمية حسن استقبال المرضى وتقديم خدمة علاجية لائقة، تضمن أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية التوسع في خدمات التأمين الصحي وتيسير الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، بما يضمن وصول الخدمة لكافة الفئات، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة في دعم المنظومة الطبية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين، من خلال محورين رئيسيين هما تطوير البنية التحتية للمؤسسات الطبية، وتنفيذ المبادرات الصحية التي تصل بخدماتها إلى القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن تحسين جودة الحياة لكافة أبناء المحافظة.