قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك ينهي اتفاقه مع الأنجولي شيكو بانزا وموعد الوصول خلال أيام
النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى
تشييع جثمان المهندس محمد طلعت أحد ضحايا حريق سنترال رمسيس بمسقط رأسه بالدقهلية
كيفية تحديد أول الليل ونهايته ودليل ذلك؟ دار الإفتاء تجيب
لقطات خاصة لبرنامج على مسئوليتي لحريق سنترال رمسيس
النصر السعودي يفتح باب التفاوض مع وسام أبو علي.. تفاصيل
موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس
نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي
خطة شاملة خلال 48 ساعة.. توجيه عاجل من البرلمان للحكومة بعد حريق سنترال رمسيس
استبعاد التخريب| اتصالات البرلمان: البنية التحتية الرقمية أنقذت البلد من كارثة كبيرة
ليفربول يرفض عرض نابولي لضم داروين نونيز ويشترط قيمة أعلى
إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحارة سوق الأحد في حي جنوب الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شعر بحالة إعياء .. وفاة رئيس قطار بمحطة أسيوط

أحمد بيومي، رئيس قطار
أحمد بيومي، رئيس قطار
إيهاب عمر

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس قطار رقم 2013، أثناء تأدية مهام عمله على متن القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة، وذلك عقب وصول القطار إلى محطة أسيوط، إحدى المحطات المدرجة ضمن جدول تشغيله اليومي.

 شعور رئيس القطار بحالة إعياء شديد

وأفادت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ بعد شعور رئيس القطار بحالة إعياء شديد خلال تواجده داخل القطار وطلب الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

النقابة العامة تنعي رئيس قطار 


وفي سياق متصل، نعت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، برئاسة عبد الفتاح فكري، الفقيد أحمد بيومي، رئيس قطار 2013، الذي وافته المنية أثناء أداء واجبه المهني.

وكلف رئيس النقابة، سيد عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة ورئيس اللجنة النقابية لمشرفي القطارات، بمتابعة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

رئيس قطار القطار أسيوط هيئة السكك الحديدية السكة الحديد وفاة رئيس قطار محطة قطارات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

ترشيحاتنا

الكزبرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكزبرة

منزل بابا الفاتيكان

بيع منزل طفولة بابا الفاتيكان.. لن تتوقع المشتري

الشيكولاتة والحب

في اليوم العالمى لها.. ليه الشوكولاتة هدية العشاق.. وهل لها علاقة بالرغبة الجنسية

بالصور

موجة حر عالمية.. وهذه الأطعمة تسرع تعافي الجلد وتحمي من أضرار الشمس

أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة
أطعمة تساعد الجسم على مواجهة أضرار الحرارة

أخبار السيارات| 129 شركة مهددة بالانهيار.. ومدينة هي الأكثر خطورة على السائقين

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

الشمام نجم الصيف.. فاكهة ترطب الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

مدينة مصنفة "الأكثر خطورة" على السائقين في قيادة السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

عاصفة هجوم ضد مها الصغير

3 فنانين عالميين يتهمون مها الصغير بسرقة لوحاتهم .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد