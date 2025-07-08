شعر بحالة إعياء .. وفاة رئيس قطار بمحطة أسيوط

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس قطار رقم 2013، أثناء تأدية مهام عمله على متن القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة، وذلك عقب وصول القطار إلى محطة أسيوط، إحدى المحطات المدرجة ضمن جدول تشغيله اليومي.

شعور رئيس القطار بحالة إعياء شديد

وأفادت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ بعد شعور رئيس القطار بحالة إعياء شديد خلال تواجده داخل القطار وطلب الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

النقابة العامة تنعي رئيس قطار



وفي سياق متصل، نعت النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، برئاسة عبد الفتاح فكري، الفقيد أحمد بيومي، رئيس قطار 2013، الذي وافته المنية أثناء أداء واجبه المهني.

وكلف رئيس النقابة، سيد عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة ورئيس اللجنة النقابية لمشرفي القطارات، بمتابعة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.