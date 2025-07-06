ضعف المياه بالأدوار العليا بشرق أسيوط لمدة 48 ساعة بسبب أعمال صيانة دورية بمحطة التشيكي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة شرق أسيوط، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأحد الموافق 7 يوليو 2025، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2025، ولمدة 48 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه إلى خروج المروق رقم (2) بمحطة مياه التشيكي من الخدمة، ضمن خطة الصيانة والتعقيم الدورية، بهدف ضمان جودة المياه المنتجة.

وأوضحت الشركة أنه تم توفير بدائل تشغيلية من خلال المروق (1) بالمحطة ومحطة نزلة عبد اللاه المرشحة، مما يحد من تأثير الانخفاض في الضغط، خاصة خلال أوقات الذروة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الضغوط، مؤكدة استمرار توفير الدعم الفني والميداني طوال فترة الصيانة.

كما تؤكد الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجمهور للإبلاغ عن أي احتياج للمياه أو شكاوى عبر:

الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي

رقم المحمول: 01280733990

رقم واتساب: 01206179891

الموقع الإلكتروني الرسمي: http://ascww.org/public

تطبيق الموبايل والموقع التفاعلي CMS لتلقي الشكاوى الإلكترونية.