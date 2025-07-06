صحة أسيوط: تخصيص 5 أماكن للكشف الطبي لمرشحي انتخابات الشيوخ

خصصت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، 5 أماكن لإجراء الكشف الطبى والتحاليل المطلوبة للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة المحافظة الفردى والقائمة الوطنية.

توقيع الكشف الطبي على 19 مرشح محتمل



وقال الدكتور أحمد سيد موسي مدير المجلس الطبي العام ووكيل المديرية لشؤون الوقائية، إنه تم توقيع الكشف الطبي لنحو 19 شخصًا من راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ؛ مشيرًا إلى إجراءات الكشف الطبي للمرشحين تتضمن الكشف الطبي تقييم الحالة العامة، واللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى بعض التحاليل الأساسية، في حين يعد اجتياز هذا الكشف أحد المتطلبات الأساسية لقبول أوراق الترشح، لضمان قدرة المرشح على ممارسة مهامه التشريعية بكفاءة.



وأوضح وكيل مديرية الصحة بأسيوط، أن الكشف الطبي مستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري من الساعة ٨صباحا حتى الخامسة مساءً؛ مشيرًا إلى أماكن توقيع الكشف الطبي تجري في المجلس الطبي العام، والبداري ومنفلوط والإيمان العام وأبوتيج التخصصي .



وأشار موسى، إلى أن وزارة الصحة اشترطت إحضار الأوراق المطلوبة للحضور للكشف الطبي، والتي تشمل: أصل البطاقة على أن تكون سارية وصورة منها، و2 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء، كما أتاحت رابطًا إلكترونيًا لحجز الكشف الطبي على المرشحين، يتضمن حجز موعد الفحص الطبي، وحجز موعد فحص المعمل عبر هذا الرابط هنـــا.

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