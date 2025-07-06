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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تطوير مركز شباب منفلوط.. حمام سباحة جديد ومساحات واعدة للشباب

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب منفلوط
محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب منفلوط
إيهاب عمر

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية إلى مركز شباب منفلوط، أحد المراكز الحيوية التي تمثل محورًا مهمًا في منظومة رعاية الشباب وتنمية قدراتهم داخل نطاق المحافظة وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية ميدانيًا، والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فئة الشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث شملت الزيارة تفقد منشآت المركز والاطلاع على الخدمات المقدمة ومدى إقبال الشباب عليها.

تعزيز المشاركة الايجابية للشباب 

حيث تفقد محافظ أسيوط المركز واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الشباب والرياضة عن مكونات المركز وأبرز الأنشطة المنفذة، بما يلبي احتياجات الشباب ويعزز من مشاركتهم الإيجابية في المجتمع. كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء حمام سباحة جديد على مساحة تقارب 1300 متر مربع، والذي يتم إنشاؤه داخل المركز لخدمة أبناء المدينة والقرى المجاورة، بهدف إتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة في بيئة مناسبة وآمنة.

دعم الأنشطة الخدمية بالمركز

كما تفقد المحافظ عدد من ملاعب المركز والمباني الملحقة، ومنها مبنى غير مكتمل مخصص لأحد البنوك، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية وتذليل أي معوقات للانتهاء منه في أقرب وقت، للاستفادة منه في دعم الأنشطة الخدمية بالمركز.

تلعب دورًا محوريًا في غرس القيم الوطنية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أهمية مراكز الشباب كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في غرس القيم الوطنية والاجتماعية، واكتشاف المواهب وصقلها، إلى جانب توفير بدائل إيجابية تشغل أوقات الفراغ وتحد من الظواهر السلبية بين الشباب.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظة، وتوفير الإمكانات اللازمة لتكون مراكز إشعاع ثقافي وبدني وفكري تواكب متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

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