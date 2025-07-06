قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن تعاود الصعود.. وهذا سعر الكيلو الآن
بدء محاكمة المتهمين بحيازة 800 ألف قرص مخدر في مدينة نصر
السلطات الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 50 شخصا على الأقل
إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مناطق مساعدات إنسانية في قطاع غزة
الثانوية العامة|بدء امتحان الرياضيات البحتة للنظام الجديد والجيولوجيا وعلم النفس والجبر للقديم
وفاة شيخ كهنة إيبارشية بنها وقويسنا.. والبابا تواضروس يُقدّم التعزية
حسن الخاتمة| وفاة مُصلٍ في التشهد الأخيرة من صلاة الفجر بالغردقة
توزيع أوراق الإجابة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل الامتحان
سحر وإبداع رباني| في موسم زهرة البرسيم.. عطور الحقول تتناغم مع رحيق النحل بأسيوط.. فيديو وصور
استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس
خامنئي يظهر علنا للمرة الأولى منذ توقف الحرب بين إيران وإسرائيل
"تفتيش بالعصا الإلكترونية" لجميع الطلاب بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سحر وإبداع رباني| في موسم زهرة البرسيم.. عطور الحقول تتناغم مع رحيق النحل بأسيوط.. فيديو وصور

جمع عسل النحل
جمع عسل النحل
إيهاب عمر

في الوقت الذي خرج فيه المزارعون لحصاد محصول البرسيم، تفوح روائح العطور بين الحقول بقرية الرويجات التابعة لمركز ساحل سليم بـ محافظة أسيوط، حيث ينشغل مربو النحل بجمع عسل النحل من الخلايا في قطفة "زهرة البرسيم"، التي تُعد من أهم الزهور الرئيسية التي يعتمد عليها النحل في هذه الفترة.

رحلة بدأت من الطفولة

قال المهندس حمدي زكي، أحد أصحاب المناحل: “بدأت العمل في تربية النحل منذ أن كنت طالبًا في المرحلة الإعدادية، حيث تعلمت المهنة من أشقاء والدتي. ورغم تعييني وقتها في وزارة التربية والتعليم، فإنني لم أتخلّ عن النحل، وواصلت العمل حتى أنشأت منحلًا صغيرًا، وبدأت بالتوسع حتى أصبح لدي أكثر من 200 خلية موزعة في عدة أماكن، لتنوع الزهور التي يتغذى عليها النحل، مثل: زهرة الموز، والرمان، والسدر، والموالح، والسمسم، والبرسيم، ولكل منها خصائص وفوائد مختلفة، فمثلًا عسل الموز غني بالحديد”.

تحديات تربية النحل

وأضاف زكي أن تربية النحل تحتاج إلى عناية خاصة لضمان نجاح المنحل، وأهمها مكافحة الآفات مثل النمل، والدبابير، وخنافس النحل، التي يمكن أن تقضي على الخلايا بالكامل، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة هي الوسيلة الأهم للسيطرة على تلك التحديات.

كيف يُنتج النحل عسله؟

وأشار إلى أن الخلية القوية تحتوي على 9 براويز شمعية، يضع فيها النحل العسل، وحبوب اللقاح، وصمغ النحل (الشمع)، وغذاء الملكات، موضحًا أن النحل يقوم بجمع رحيق الأزهار، ثم يحوله داخل جسمه إلى عسل عبر عملية معالجة دقيقة، ويخزنه داخل أقراص الشمع، كما يُنتج غذاء الملكات لتغذية ملكة الخلية.

فصل الشتاء.. راحة مؤقتة للنحل

وأوضح زكي أن إنتاج العسل يتراجع في فصل الشتاء بسبب برودة الجو، فيما يكون الإنتاج في ذروته خلال الصيف، مشيرًا إلى أن أسعار العسل تختلف بحسب نوع الزهور التي يتغذى عليها النحل.

مراحل جمع العسل

وتحدث عن عملية فرز العسل قائلًا: “نبدأ بجمع الأقراص المختومة بالشمع، والتي تعني أن العسل مكتمل النضج، ثم ننقلها إلى غرفة الفرز حيث يتم إزالة ختم الشمع يدويًا، مع الحرص على عدم الإضرار باليرقات الصغيرة داخل الأقراص. بعدها توضع الأقراص في ماكينة الفرز اليدوية التي تدور لتخرج العسل منها، ثم تُعاد الأقراص إلى الخلايا مرة أخرى”.

وأشار إلى أن العسل بعد استخراجه يُصفى باستخدام القماش "الشاش" لإزالة الشوائب، ثم يُعبأ ويُجهز للبيع.

جوائز ومعارض ودعم محلي

وختم المهندس حمدي زكي حديثه قائلاً: “شاركت في العديد من المعارض بمختلف المحافظات، وحصلت على شهادات تقدير لجودة العسل الذي أقدمه. ومنذ تولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر منصب محافظ أسيوط، لاحظنا اهتمامًا كبيرًا بتنظيم المعارض التي تُسهم في تسويق منتجاتنا من عسل وحبوب لقاح وغذاء ملكات وشمع نحل، وخلق أسواق جديدة لترويجها في مختلف المناسبات”.

محصول البرسيم المزارعين روائح العطور مركز ساحل سليم أسيوط عسل النحل زهرة البرسيم المناحل زهرة الرمان الموالح الزهور خنافس النحل مكافحة النمل حبوب اللقاح غذاء الملكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

ترشيحاتنا

الصلاة فى أسوان

تعرف على توقيتات الصلاة في أسوان .. اليوم الأحد 6-7-2025

محافظة الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظة تعلن فرص تدريب مجاني على تطبيقات الحاسب الآلي.. و«التعليم» تنفذ ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: وزير الإسكان والمحافظ يتفقدان مشروعات حياة كريمة ومحطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

بالصور

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد