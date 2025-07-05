في اليوم الأول.. لجنة انتخابات مجلس الشيوخ تستقبل أوراق 7 مرشحين بأسيوط

استقبلت محكمة جنوب أسيوط الإبتدائية، برئاسة المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح، والمستشار ياسر عبداللطيف مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة، اليوم السبت، أوراق المرشحين لمجلس الشيوخ، وتستمر في تلقي الطلبات حتى 10 يوليو الجاري.

استقبال اوراق 7 مرشحين

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، إنه جرى استقبال أوراق 7 مرشحين حتى الآن منهم 3 عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة الوطن و مرشح عن حزب الجبهة الوطنية ومرشح عن حزب العدل ومرشح مستقل منذ فتح باب التقدم لاستقبال الراغبين في الترشح.

وأكد رئيس المحكمة ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح على تخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، ويمنح كل مرشح رقم ، مشيرًا إلى وضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات وتخصيص موظفين منعًا للتزاحم وتسهيلًا على المرشحين.