بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 .. حبس سائق ميكروباص سقط داخل ترعة في المنوفية

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية حادث انقلاب السيارة التي كان يقودها بطريق "الأخماس" بمركز السادات، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة، وإصابة 6 آخرين.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، ما أدى إلى وفاة سيدة في الحال، ولحق بها اثنان من المصابين لاحقًا متأثرين بإصاباتهما داخل مستشفى منوف العام، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 حالات.

على الفور، دفعت هيئة الإسعاف، تحت إشراف الدكتورة ولاء عبد الرازق، مدير عام الهيئة بالمحافظة، وبقيادة شادي نبوي البدري، مشرف عام الإسعاف، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن السائق فقد السيطرة على المركبة أثناء محاولته تخطي سيارة أخرى على الطريق، ما أدى إلى انحراف الميكروباص وسقوطه في الترعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهم ودفن الجثامين، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.