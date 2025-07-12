تفاصيل اجتماع الأعلى للتعليم التكنولوجي وإعلان قوائم المؤسسات المعتمدة

الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الوزارة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 11 يوليو 2025، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025؛ باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر.

وأوضح د.أيمن عاشور، أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات، والصناعة، والجهات الحكومية، لوضع خطط تنموية علمية نابعة من خصوصية كل إقليم، يمكن دمجها في خطط التنمية المستدامة، مع توجيه جزء من التمويل لدعم هذه التحالفات، وبناء دوائر بحثية متكاملة تسهم في تحقيق اقتصاد المعرفة.

وأكد أن المبادرة تمول مشروعات بحثية تخدم التنمية بمبالغ غير مسبوقة، وتعمل على تفعيل قانون حوافز الابتكار، وتدعم توطين الصناعة من خلال إنشاء شركات بحثية، كما تسعى إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًّا عبر شراكات فعالة بين مؤسسات التعليم العالي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع اقتصادي واعد داخل نطاق جغرافي محدد ليكون محركًا للتنمية، ومصدرًا للأفكار المبتكرة، وحاضنة للشركات الناشئة، ورافدًا رئيسًا لفرص العمل.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي (AI and ICT) بعدد من الجامعات التكنولوجية.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال وسلاسل الإمداد في جامعات الدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية، وبرج العرب التكنولوجية، ووافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا الزراعة الذكية والتصنيع الغذائي بجامعة سمنود التكنولوجية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وتيسيرًا علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمي في جميع المجالات، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، والتي تُعد إحدى آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بالشراكة مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من كبرى المؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز جاهزية طلاب السنوات النهائية وخريجي آخر ثلاث سنوات من الجامعات المصرية لمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا، من خلال تنمية المهارات التقنية والشخصية وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" يأتي في إطار دعم الدولة لجهود ربط التعليم بسوق العمل، وبناء جيل من الخريجين يمتلك أدوات المنافسة والتميز في بيئات العمل الحديثة.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، وفي هذا الإطار أعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، دليلًا إرشاديًّا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات، من خلال الرابط التالي:

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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وفي هذا الإطار تقوم الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حيث أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

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