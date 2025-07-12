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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

تبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، رسميًا في 18 يوليو الجاري، وتنتهي بانطلاق الصمت الانتخابي في 31 يوليو الساعة 12 صباحًا، تمهيدًا لتصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، ثم التصويت داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، تُعرف الدعاية الانتخابية بأنها كل ما يُستخدم من وسائل مشروعة لتعريف الناخبين بالمرشح وبرنامجه، لحثهم على منحه أصواتهم.

وتشمل الأدوات المسموح بها:

تنظيم المؤتمرات الجماهيرية.

تعليق اللافتات واليفط في الأماكن المصرّح بها.

توزيع المطبوعات والمنشورات.

الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

الحملات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.

الجدول الزمني للدعاية

تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو 2025.
تنتهي: مع بدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو 2025 الساعة 12 صباحًا.

يُمنع تمامًا ممارسة أي دعاية خارج هذه الفترة، وأي نشاط يتم قبل بدايتها أو بعدها يُعد مخالفة صريحة.

محظورات أثناء الدعاية الانتخابية

يحظر القانون على المرشحين أو مندوبيهم ارتكاب المخالفات التالية أثناء فترة الدعاية:

استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية.

التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز.

تقديم رشاوى انتخابية أو هدايا أو مساعدات عينية.

استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة.

تجاوز الحد الأقصى للإنفاق.

تشويه الجدران أو الأماكن العامة بالشعارات.

الدعاية الانتخابية مجلس الشيوخ 2025 الصمت الانتخابي للهيئة الوطنية للانتخابات

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