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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الفضة يصعد لأعلى مستوى منذ 2011 وسط شح الإمدادات

فضة
فضة
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2011، في ظل تطبيق علاوات أكبر على السعر في الولايات المتحدة، وظهور دلائل على شح الإمدادات في سوق لندن الفورية.

ارتفعت الفضة بنسبة 4% إلى 38.47 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011. كما سجلت عقود الفضة المستقبلية في الولايات المتحدة ارتفاعاً أكبر، حيث بلغت العقود تسليم سبتمبر 39.12 دولار للأونصة. ومن غير المعتاد حدوث فجوة من هذا النوع في السعر، إذ عادةً ما يتم القضاء عليها سريعاً من خلال المراجحة.

كانت المرة الماضية التي شهدت فيها السوقان الرئيسيتان للفضة اختلالاً سعرياً في بداية العام، عندما أدى احتمال فرض رسوم جمركية أميركية على واردات الفضة إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية في الولايات المتحدة.

كما أفضت فرصة المراجحة إلى ارتفاع عقود التأجير أيضاً، إذ سعى المتعاملون إلى توفير المعدن للشحنات المتجهة إلى المخازن المرتبطة ببورصة "كومكس" في نيويورك.

وانتهت موجة شحن الفضة إلى الولايات المتحدة فجأة، بعدما أكد البيت الأبيض عدم إعفاء المعدن النفيس من الرسوم الجمركية.

ارتفعت التكلفة المتوقعة لاقتراض الفضة لشهر واحد على أساس سنوي في لندن إلى نحو 4.5% الجمعة، ما يشكل ارتفاعاً كبيراً عن سعر الفائدة المعتاد قرب الصفر. كما أن ارتفاع أسعار عقود التأجير يشير إلى شح الإمدادات في السوق.

نقص مخزونات الفضة المتاحة

معظم الفضة الموجودة في بورصة لندن ملك لصناديق متداولة، ما يعني عدم إتاحتها للإقراض أو الشراء. وحصل المعدن الأبيض على دفعة في الآونة الأخيرة من تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة، حيث ارتفعت الحيازات بمقدار 1.1 مليون أونصة يوم الخميس، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

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