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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أفضل الحراس في كأس العالم للأندية .. عربي فى القائمة

مونديال الأندية
مونديال الأندية
أمينة الدسوقي

وصلت بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المرحلة النهائية.

كأس العالم للأندية 2025

ويلعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي في المشهد الختامي من البطولة، على أرض ملعب "ميتلايف"، الأحد المقبل.

قبل إطلاق صافرة بداية المباراة النهائية،تشمل قائمة أفضل حراس المرمى، وفقاً للموقع الرسمي للبطولة:

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان): حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، تلقى هدفاً واحداً فقط، و فابيو (فلومينينسي)، الذى حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، سُجل عليه 5 أهداف.

كما تتضمن القائمة ويفرتون بيريرا (بالميراس)، حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، تلقى 4 أهداف.

وفي المركز الرابع كلّ من إستيبان أندرادا (مونتيري)، حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، سُجل عليه 3 أهداف، و ياسين بونو (الهلال)، حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، تلقى 6 أهداف، وتيبو كورتوا (ريال مدريد)، حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، سُجل عليه 8 أهداف، و جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، لم يتلقَ أي هدف، و روبرت سانشيز (تشيلسي)، حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، تلقى 5 أهداف.
كما تتضمن القائمة أناتولي تروبين (بنفيكا)، الذي حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، سُجل عليه 6 أهداف، ورونوين ويليامز (ماميلودي صن داونز)، حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، تلقى 4 أهداف.

باريس سان جيرمن يتأهل للنهائي

و فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره ريال مدريد الإسباني بنتيجة 0/4، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب "ميتلايف"،ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت أهداف النادي الباريسي عن طريق فابيان رويز (ثنائية) وعثمان ديمبيلي وغونسالو راموس، في الدقائق 6 و9 و24 و87 من زمن المباراة.

وبلغ نادي باريس سان جيرمان المباراة النهائية في البطولة، المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي.
 

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية 2025 باريس سان جيرمن

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