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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد ذهبيتين بمنافسات تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات بالخماسي الحديث

بطولة العالم للخماسي الحديث
بطولة العالم للخماسي الحديث
محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بميداليتين ذهبيتين بمنافسات التتابع تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.


و جاء تتويج زوجي الآنسات المكون من عاليه عنايت و سارة عبيد  بالميدالية الذهبية عقب حصدهما  1258 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي  في المركز الثاني برصيد 1195 نقطة.
فيما جاء تتويج زوجي الشباب المكون من محمد حسن واسامة مدحت بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1487 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي   في المركز الثاني برصيد 1409  نقطة، والزوجي الكويتي في المركز الثالث برصيد 906 نقطة .


وقام بتسليم الميداليات كل من:  سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، و رفائيل أكوستا وإدڤيناس كرونجلاكاس عضوا اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور أحمد خلف مدير الإدارات الرياضية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  و الدكتور ناصر الوليد رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث ، والدكتور سيد فتحي المدير الإقليمي للفعاليات بمستشفيات أندلسية.


وتختتم البطولة غدا بإقامة منافسات تتابع  تحت 17 سنة للشباب والآنسات.


لترفع  مصر رصيدها من الميداليات في البطولة إلى  10 ميداليات حتى الآن ، بواقع  7 ذهبيات ، وفضيتين ،  وبرونزية واحدة.
وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.

المنتخب الوطني للخماسي الحديث ذهبيتين بمنافسات التتابع تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

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