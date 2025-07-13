أسهل طريقة لدفع مخالفات المرور 2025

يتزايد بحث اصحاب السيارات في مصر عن وسيلة سريعة وآمنة لسداد مخالفات المرور، خاصة ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أصبح من الممكن الآن دفع المخالفات إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

طرق سداد مخالفات المرور بالموبايل في 2025

وفرت الجهات المعنية عدة منصات إلكترونية وخدمات مالية تتيح للمواطنين سداد مخالفات المرور بسهولة، أبرزها:

بوابة الحكومة المصرية.

موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

تطبيق وخدمات فوري.

مكاتب البريد المصري.

ويمكن من خلال هذه الوسائل دفع المبالغ المستحقة، والاستعلام عن المخالفات، واستخراج شهادة براءة الذمة دون عناء.

مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين

يمكن لقائدي المركبات معرفة قيمة مخالفاتهم بسهولة من خلال موقع النيابة العامة باتباع الخطوات التالية:

1.الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

2.الضغط على أيقونة “الاستعلامات”.

3.اختيار نوع الرخصة (رخصة مركبة أو قيادة).

4.إدخال بيانات لوحة السيارة (أرقام وحروف).

5.الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض القيمة المستحقة.

السداد الإلكتروني باستخدام بطاقة فيزا

لمن يملك بطاقة ائتمان، يمكن سداد المخالفات عبر بوابة مرور مصر من خلال:

1.الدخول إلى موقع مرور مصر.

2.اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات.

3.إدخال رقم اللوحة والبيانات المطلوبة.

4.عرض قيمة المخالفات.

5.الضغط على خيار الدفع الإلكتروني.

6.إدخال بيانات البطاقة البنكية (فيزا أو ماستركارد).

7.تأكيد العملية واستلام إشعار بنجاح السداد.

الدفع عبر فوري.. خدمة فورية من المنزل

توفر خدمة “فوري” طريقة فعالة وسريعة لسداد المخالفات دون مغادرة المنزل، باتباع الخطوات الآتية:

1.الدخول إلى موقع فوري أو زيارة أحد منافذ الخدمة.

2.إدخال الرقم القومي.

3.إدخال الجزء الرقمي من لوحة السيارة.

4.إدخال رقم الهاتف المحمول.

5.سداد المبلغ واستلام إشعار الدفع.

6.تصلك شهادة براءة الذمة خلال 4 أيام فقط.

الخدمة متاحة لجميع أنواع المركبات: الملاكي، الأجرة، النقل، والدراجات النارية.

السداد عبر مكاتب البريد

لمن يفضل الدفع النقدي، يمكن التوجه إلى أقرب مكتب بريد، مصطحبا:

بطاقة الرقم القومي.

رخصة القيادة أو رخصة المركبة.

ويتم الكشف عن قيمة المخالفات ودفع الرسوم المستحقة مباشرة، مع إمكانية الحصول على شهادة المخالفات أو تقديم تظلم، حيث يتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية.

استخراج شهادة براءة الذمة من المنزل

بعد السداد، يمكن طلب إصدار شهادة المخالفات إلكترونيا، وتصل إلى باب المنزل خلال أيام. وتعد الشهادة وثيقة رسمية معتمدة يمكن استخدامها في:

إجراءات تجديد الترخيص.

التنازل أو البيع.

إنهاء إجراءات المرور المختلفة.

رابط مباشر للاستعلام عن مخالفات المرور 2025

للاستعلام السريع عن مخالفات المرور باستخدام رقم اللوحة المعدنية أو الرقم القومي، يمكن زيارة موقع نيابة المرور.