حملات تفتيش مكثفة في المحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة لضبط الأسواق

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيش موسعة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية، من بينها مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، مباحث التموين، أجهزة المدن، وجهاز حماية المستهلك.

وشملت هذه الحملات محافظات: دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، أسوان، وتم خلالها المرور على عشرات المنشآت الغذائية، مما يعكس نهجًا تشاركيًا في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وسحب عينات من منتجات غذائية مشكوك في صلاحيتها، واتخاذ إجراءات الإعدام أو التحفظ وفقًا لحالة كل منشأة.

وأكدت الهيئة أن التنسيق مع الجهات الشريكة يمثل أحد أدواتها الاستراتيجية في توحيد الجهود الرقابية ورفع كفاءة منظومة حماية المستهلك على مستوى الجمهورية.