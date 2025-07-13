قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل الأزهر: الكلمة أقوى سلاح في تاريخ البشرية.. والمسؤولية الإعلامية اليوم حضارية ووطنية
صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع: علاج مجاني لـ 3158 مريضًا وتوعية مكثفة بـ 170 نشاطًا.. فيديو
بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط ندب الموظفين لشغل الوظائف
بـ370 ألف لوحة شمسية.. مشروع صيني رائد يجمع بين الطاقة الشمسية وتربية الأسماك
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوى الجسدية
محافظ القاهرة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية
لافروف يصل الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون
الطب الشرعي يحقق في وفاة 4 أطفال بالمنيا.. أصيبوا بتشنجات واضطراب في الوعي
الداخلية: سيدتان قامتا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عائلة جندي إسرائيلي أسير: نتنياهو وكل المسئولين الأمريكيين أخبرونا نيتهم إنهاء الحرب
وزير الأوقاف: الصحافة الوطنية تساعد في ترسيخ الاستقرار وبناء الوعي
فيرمينو يغادر أهلي جدة ويتجه إلى الدوري القطري هذا الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر .. مفاجأة في قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

نجح الذهب في تسجيل ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تزايد الطلب على الملاذ الآمن مجدداً نتيجة عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولار للأونصة.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاحد 13-7-2025
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 13-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3355 دولارًا للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3994  جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4660 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5326 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  37.280 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


أوضح “شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الذهب أسعار الذهب اليوم الاحد بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها

ترشيحاتنا

شيرى تيجو 7 وكاي ي اكس 3 برو 2026

أيهما تفضل.. شيرى تيجو 7 أم كاي ي اكس 3 برو 2026

سيارات هاتشباك مستعملة في الإمارات

سيارات هاتشباك مستعملة في السوق الإماراتي.. أسعار وموديلات

نيسان جوك موديل 2013

اركب نيسان جوك مستعملة بـ 600 ألف جنيه

بالصور

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد