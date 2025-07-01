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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رجال الحفر في خالدة للبترول ينجحون في تقليل زمن حفر الآبار

خالدة للبترول
خالدة للبترول

استعرضت ورشة عمل نظمتها هيئة البترول لتطوير نشاط حفر آبار البترول والغاز قصص نجاح حققها فريق الحفر بشركة خالدة للبترول، بالتعاون مع فريق شركة أباتشي العالمية في مصر، في مجال تحسين أداء عمليات حفر آبار البترول والغاز في حقول خالدة بالصحراء الغربية.

ربط مواسير الحفر في الآبار

وقد نجح فريق العمل في تقليص المدة الزمنية اللازمة لربط مواسير الحفر في الآبار من 24 دقيقة إلى متوسط 18 دقيقة، بل وتسجيل معدلات زمنية غير مسبوقة بلغت في بعض الآبار حوالي 12.5 دقيقة فقط، مما أدى إلى تقليل المدة الإجمالية لعمليات الحفر بواقع 60 يومًا خلال العام، وتحقيق وفر قيمته حوالي 3 ملايين دولار.

 دعم أنشطة الإنتاج والاستكشاف

 

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يستهدف دعم أنشطة الإنتاج والاستكشاف من أجل تأمين احتياجات المواطنين من البترول والغاز بأقل تكلفة ، وتماشيا مع تكليفات هيئة البترول لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير بهدف رفع كفاءة العمليات.

وقد بدأت هذه التجربة الناجحة من خلال التعاون بين خالدة واباتشي مع  شركات HLB و SLB و Baker، حيث تم تطبيق التجربة على ثلاثة آبار، بهدف تحسين إجراءات ربط المواسير ومسح مسارات الآبار خلال عمليات الحفر.

وبفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من ربط 110 آبار خلال عام 2024، محققة تحسنًا في الأداء بنسبة 25%، مع تقليل المدة الزمنية الإجمالية بواقع 60 يومًا، ووفر اقتصادي ناجم عن ذلك  يقدر بنحو 3 ملايين دولار.

فيما تمكنت الشركة من حفر 54 بئرا خلال النصف الأول من عام 2025، محققة تحسنًا في الأداء  الزمنى للحفر بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مع تقليل المدة الزمنية الإجمالية بواقع 180 يومًا، ووفر اقتصادي ناجم عن ذلك  يقدر بنحو 15 ملايين دولار.

ويرجع هذا لعدة ابتكارات في أساليب الحفر ومنها تقليل الفترة الزمنية لربط مواسير الحفر نسبة تفوق 14% مقارنة بعام  2024 .
وتواصل شركة خالدة للبترول البناء علي ما تحقق ، حيث وضعت هدفًا جديدًا للعام 2026 بخفض زمن الربط إلى 12 دقيقة .

شركة خالدة للبترول حفر آبار البترول خفض الانفاق

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