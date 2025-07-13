نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات بمركز أطفيح

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أطفيح، حيث تفقد النائب الوحدة المحلية لقرية القبابات والقري التابعة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بنطاق القرية، وذلك في اطار تكليفات

المهندس عادل النجار

محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية القبابات ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية كفر الواصلين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

ووجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي قرية القبابات لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقرية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، عز أمين رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض

مدير مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نجلاء فتحي مدير أدارة الصرف الصحي بأطفيح بشركة مياة الشرب والشركات المنفذة للأعمال.