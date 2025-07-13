أحمد موسى: العلمين لكل الناس ولا توجد تفرقة أو تمييز في الخدمات ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإقبال كبير على شراء الوحدات السكنية المطروحة في العلمين الجديدة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شواطئ العلمين لكل المصريين وهذه هي الدولة وهذه هي مصر.

أكد أن مصر بديعة ما شاء الله، وهناك شاطئ خاص لسكان الأبراج، موضحًا أن العلمين لكل الناس وليس قاصرة على أحد ولا يوجد تفرقة أو تمييز في الخدمات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عائلات وأسر تتمتع بجمال وروعة بلدهم والمشروعات الجديدة التي تم إنشاؤها، لافتا إلى أن زائري العلمين من كل المحافظات.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في مدينة العلمين الجديدة، رافقه خلاهلا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء، الجولة، بتفقد مشروع أبراج الداون تاون؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، مشيرا في هذا الصدد إلى أننا نستهدف من خلال تنفيذ منطقة أبراج العلمين داون تاون، أن تصبح هذه المنطقة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عبر تقديم تصميمات معمارية وحضارية فريدة تحتضنها منطقة البحيرات، هذا فضلا عن أن المنطقة تحمل طابع الاستدامة وصفات المدن الذكية ذات المعايير العالمية.