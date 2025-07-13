النائب عمرو فهمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي عكست إدراكا عميقا لحجم التحديات

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي ألقاها بصفته رئيس الدورة الجارية للقدرة الإقليمية لإقليم شمال أفريقيا، حيث استعرض خلالها الجهود المصرية لتعزيز جاهزية القدرة لضمان استعداديتها لتعزيز السلم بالقارة الأفريقية.

وأكد "فهمي" في بيان له اليوم، أن الكلمة عكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه القارة، من نزاعات مسلحة، وتفشي الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتداعيات تغير المناخ، وهي تحديات تستلزم تضافر الجهود وتفعيل الآليات الإقليمية لحفظ السلم والأمن، وفي مقدمتها القوة الأفريقية الجاهزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ما أوضحه الرئيس بشأن قدرة إقليم شمال أفريقيا، التي تتولى مصر رئاستها هذا العام، باعتبارها مكونًا إقليميًا أساسيًا في منظومة السلم والأمن الأفريقية، قادرة على توفير قوة متعددة الأبعاد ومتكاملة التجهيز، تتمتع بالقدرة العملياتية والاستعداد للانتشار في مهام دعم وحفظ السلام.

ونوّه فهمي إلى ما جاء في الكلمة حول الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع في القاهرة، والتي أقرت خطة الأنشطة، ودشنت مسارًا للإصلاح المالي والإداري، إلى جانب مراجعة وتحديث إجراءات العمل بما يتماشى مع نظيراتها في الاتحاد الأفريقي، لتحقيق الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط والإنفاق.

وثمّن فهمي، ما أشار إليه الرئيس بشأن الجهود التي تبذلها الأمانة التنفيذية وأجهزة التخطيط والتدريب والتقييم داخل الإقليم، والتي ساهمت في استكمال متطلبات الجاهزية بتنفيذ التمرين الميداني في دولة الجزائر الشقيقة، لتنسيق الجهود بين المكونات العسكرية والشرطية والمدنية.

واختتم النائب عمرو فهمي بالإشارة إلى تأكيد الرئيس على أن هذه الجهود تنبع من إيمان مصر الكامل بأهمية الاستعداد لحماية مقدرات الشعوب وتحقيق تطلعاتها، وأن التزام مصر بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا يأتي في إطار اهتمامها الأوسع بمنظومة السلم والأمن الأفريقي، حيث قال:

“السلم هو أساس التنمية، والتكامل هو طريقنا نحو مستقبل أفضل لقارتنا الغالية.”