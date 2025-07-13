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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أحمد سمير: كلمة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي وضعت خريطة طريق للسلام

النائب أحمد سمير زكريا
النائب أحمد سمير زكريا
حسن رضوان

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الأفريقي، والتي ألقاها باعتباره رئيس الدورة الحالية للقدرة الإقليمية لشمال أفريقيا.

وقال زكريا، في بيان صحفي، إن الكلمة جسدت رؤية استراتيجية متكاملة تعكس فهماً عميقاً لجسامة التحديات التي تواجه القارة السمراء، وعلى رأسها النزاعات المسلحة، وانتشار الجماعات الإرهابية، وتفاقم أنشطة الجريمة المنظمة، فضلًا عن التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العديد من دول القارة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على ضرورة تفعيل الأطر الإقليمية لمنظومة السلم والأمن داخل أفريقيا، مع تسليط الضوء على الجهود المصرية في دعم جاهزية قدرة شمال أفريقيا، التي تتولى مصر رئاستها، باعتبارها ركيزة محورية ضمن الهيكل الأفريقي المعني بحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف زكريا أن حديث الرئيس السيسي تناول أيضًا الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي أُنجزت على مستوى لقاءات القادة العسكريين ووزراء الدفاع، وخاصة ما جرى اعتماده في القاهرة من خطط عمل ومسارات إصلاح مالي وإداري، تهدف إلى ضمان كفاءة التشغيل واستدامة التمويل، ومواكبة المعايير المؤسسية المعتمدة داخل منظومة الاتحاد الأفريقي.

وأشار كذلك إلى إشادة الرئيس بالجهد الذي تبذله الأجهزة المختصة داخل الإقليم، لا سيما فرق التدريب والتخطيط والتقييم، والتي ساهمت في تحقيق الاستعداد العملي الكامل عبر تنفيذ التمرين الميداني المشترك على أرض الجزائر، كخطوة نموذجية في توحيد آليات العمل بين العناصر المدنية والعسكرية والشرطية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب أحمد سمير مجلس الشيوخ الجبهة الوطنية

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