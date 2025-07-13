دبلوماسية سابقة: مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي يؤكد ريادة مصر بالقارة

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، المقامة في مالابو، تعكس حرص مصر الدائم على دعم القضايا الإفريقية، رغم الانشغالات الداخلية والتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، ببرنامج "إكسترا اليوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، "رغم الظروف المحيطة، إلا أن الرئيس السيسي حريص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، تأكيدًا على أن مصر دولة إفريقية رائدة، يجب أن تكون حاضرة في أي حوار يتعلق بمستقبل القارة".

وأوضحت أن الرئيس يترأس خلال القمة آليتين مهمتين داخل الاتحاد الإفريقي، هما "آلية النيباد" و"آلية القوة الإفريقية الجاهزة لشمال إفريقيا"، ما يجعل من مشاركته أمرًا محوريًا.

وتابعت عمر، أن هذه القمة لا تشمل قادة الدول الـ54، بل تُعقد بمشاركة محدودة لزعماء المناطق الإقليمية ورؤساء الآليات التابعة للاتحاد، مشيرة إلى أن حضور نحو 16 زعيمًا فقط يؤكد خصوصية هذه الدورة.