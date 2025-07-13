أزمات إفريقيا على طاولة القمة.. والرئيس السيسي يروج للتصنيع والتجارة الحرة

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القارة الإفريقية تواجه في الوقت الراهن نوعين رئيسيين من التحديات، مشيرة إلى أن التحديات الأمنية تُعد من أخطر وأصعب ما تواجهه القارة حاليًا.

وأوضحت" عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المُذاع على قناة “الحياة”، أن إفريقيا شهدت خلال الفترة الماضية، تطورًا في ملفات هامة، من بينها تحقيق التنمية الاقتصادية، وإنهاء عدد من النزاعات، مثل النزاع في رواندا والكونغو.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الاسبق ،أن القارة لا تزال تُعاني من تحديات تتعلق بالديون والتصنيع، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى كينيا الاستوائية، وذلك على هامش مشاركته، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقية ،لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

وأشارت "عمر" إلى أن مصر تتبنى منذ البداية ،ملف التجارة الحرة الإفريقية، وتوليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا.

وشددت مساعد وزير الخارجية الاسبق ،على أهمية اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي، خاصة لقائه مع رئيس أنغولا، الذي أشاد الرئيس المصري بانجازاته، بالإضافة إلى لقائه مع رئيس موريتانيا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.