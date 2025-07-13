لتعزيز الشراكات.. الخارجية: مصر تستعد لإطلاق جولة دبلوماسية تشمل 5 دول إفريقية

أعلن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تستعد لإطلاق جولة دبلوماسية تشمل خمس دول إفريقية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وتفعيل آليات دعم التعاون التنموي مع دول القارة.

فرص تصنيع الدواء المصري

وأشار "عبد العاطي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، من مالابو، إلى أن الجولة ستُركز على بحث فرص تصنيع الدواء المصري في إفريقيا، وتصديره إلى الدول الشقيقة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز التكامل القاري ويحقق المصالح المشتركة.

وأوضح أن مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على إحداث آليات فعالة لتمويل المشروعات التنموية المشتركة، مشيرًا إلى دور الوكالة المصرية لضمان الاستثمار في تحفيز رجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة في القارة الإفريقية، ورفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار.

وفي سياق آخر، شدد وزير الخارجية، على أن القضية الفلسطينية تظل محورًا أساسيًا في القمم الإفريقية، حيث يتم بشكل دوري دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للمشاركة في الفعاليات الكبرى، ما يعكس الدعم الإفريقي المستمر للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقرة ذات سيادة.