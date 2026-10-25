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مُتحدث الحكومة: 66 توصية من «منتدى مصر 2026» تشمل 22 قطاعًا وتمس مختلف قضايا المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مُتحدث الحكومة: 66 توصية من «منتدى مصر 2026» تشمل 22 قطاعًا وتمس مختلف قضايا المواطنين

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد البدوي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر شهد طرح مجموعة من التوصيات التي تغطي مختلف قطاعات الدولة والقضايا التي تهم المواطنين، موضحًا أن عددها يبلغ نحو 65 أو 66 توصية، وتشمل 22 قطاعًا ومجالًا من مجالات الحياة.

المناقشات التي شهدها المنتدى

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن التوصيات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء جاءت نتاج المناقشات التي شهدها المنتدى، وما تضمنته من مصارحة بشأن التحديات التي تواجه الدولة وقدرة الحكومة على تحقيق الإنجازات المستهدفة.

وأضاف أن هذه التوصيات تتناول مختلف قطاعات الدولة وجميع القضايا التي تهم المواطنين، مشيرًا إلى أن المنتدى أتاح فرصة مهمة للحكومة للحديث عن التحديات، وتوضيح ما تستطيع تحقيقه وإنجازه خلال المرحلة المقبلة.

تحويل هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية

وأوضح أن تحويل هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية يمثل الهدف الأساسي من مخرجات المنتدى، بما يضمن التعامل مع الملفات المختلفة وفق أولويات واضحة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

مجلس الوزراء السيسي منتدى مصر الحكومة

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