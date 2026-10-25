«أوعى تكلمني تاني وقفلت في وشه».. محمد فاروق يكشف تفاصيل صدامه مع مسئول نادٍ طلب إبعاد حكم

أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق أن هناك ضغوطًا قوية من إعلام قطبي الكرة المصرية على الحكام، مشيرًا إلى أنه لا أحد كان يجرؤ على التأثير عليه خلال فترة تواجده في اللجنة.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "نسبة نجاح التحكيم في الدوري المصري 70%، لكن في الدرجات الأقل التحكيم بينهار، الإسماعيلي والإنتاج الحربي تعرضوا وديروط تعرضوا للظلم، والمنصور بتتعرض للظلم من أول جولة".

وأكمل: "هناك ضغوط قوية جدا على التحكيم ومفيش مساندة، مجرد ما تعلن عن اسم الحكم للأهلي أو الزمالك تلاقي هجوم غير عادي رغم إن الماتش لسه متلعبش، وأي فريق بيخسر إعلامهم بيهاجم الحكام".

وأضاف: "لابد من وجود قرارات قوية تمنع الهجوم على الحكام، إعلام الأهلي والزمالك يؤثر على التحكيم ، لازم التحكيم يحس إن الاتحاد واللجنة أقوياء".

وعن فترته في رئاسة لجنة الحكام: قال: "لا عمر حد أثّر عليا، ولا حد كان يجرؤ يكلمني في أي حاجة".

واختتم فاروق حديثه قائلا: "في أحد المرات تواصل معي مسئول في أحد الأندية وأخبرني أن هناك حكم "بيخسرنا" دايمًا مش عايزينه يحكم لنا تاني، قولتله أوعى تكلمني تاني وقفلت في وشه، وبلغت اتحاد الكرة وأخبروني أن ما فعلته صحيح، وأنا بخاف ربنا وعارف اللي ليا واللي عليا".