إنشاء أول مركز إقليمي لتنمية القدرات لخدمة أهالي الصعيد بالوادي الجديد .. صور

يعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بالوادي الجديد تابعا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومقرا للامتحانات الحكوميه الرسمية.

واكد احمد خليل مدير عام التنظيم والاداره بالوادي الجديد أن اقامة مركز لتنمية القدرات جاء نتيجة جهود الوزيره الدكتوره حنان مجدي محافظ الوادي الجديد وذلك لتخفيف العبء ومشقة السفر عن اهالي المحافظه خاصة واهالي الصعيد بصفة عامة لافتا الي ان المركز يعتبر فرع من المركز الرئيسي الذي افتتحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم 9 يوليو 2019 في القاهرة .

وأوضح خليل أنه تابع بنفسه وساهم في اعداد المركز منذ بدايته وفقا لتعليمات الدكتوره حنان مجدي محافظ الاقليم مشيرا الي ان المركز تم إنشاؤه استنادا للمادة 30 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وله عدة اهداف اهمها :

1-تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقي.

2- منظومة إلكترونية مميكنة بالكامل بدون أي تدخل بشري ومؤمنة ضد أي تلاعب.

3- اختيار الموظف الأنسب للجهاز الإداري للدولة.

وأشار خليل إلى أن المركز يضم قاعات مجهزة بأحدث أجهزة كمبيوتر وغرفة تحكم

وبنوك أسئلة في: الجدارات السلوكية، اللغة العربية، الإنجليزية، الحاسب الآلي، المعلومات العامة بالاضافه الي ان الامتحانات كلها إلكترونيه ونتيجتها تظهر بدون تدخل بشري .

واكد ان المركز يخدم محافظات الصعيد فضلا عن توفير الوقت والجهد ومشقة السفر الي القاهرة .

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدكتوره حنان مجدي محافظ الاقليم من أجل خدمة اهالي المحافظه في كافة المجالات .